«Ferme ta gueule»: une femme criant «Macron démission» insultée par des Foulards rouges

Les Foulard rouges ont défilé pour la première fois à Paris ce 27 janvier, lors de la Marche républicaine des libertés. Bien que les organisateurs de la marche aient assuré qu'elle était «apolitique», une femme criant «Macron démission» a été insultée par des manifestants.

Sur une vidée postée sur Twitter on voit une femme scander «Macron démission» et on entend des Foulards Rouges qui lui répondent: «Ferme ta gueule! Salope».

Comme l'a noté un utilisateur de Twitter, «très distingués les défenseurs de Macron».

Ce même jour, dans le même cortège, une autre femme dénonçant «la violence du gouvernement» a été prise à partie par des manifestants.

Une personne protestant contre les violences policières est prise à partie par des manifestants #FoulardsRouges #MarcheRepublicaineDesLibertes pic.twitter.com/3dT4RP9FSE — Malik Acher (@MalikAcher_RTFr) 27 января 2019 г.​

Le mouvement des Foulards rouges est né fin novembre pour protester contre les manifestations des Gilets jaunes. Les Foulards rouges ont ensuite rejoint un autre mouvement: «STOP. Maintenant, ça suffit», apparu sur Facebook à la mi-décembre. Les organisateurs de la manifestation du dimanche 27 janvier assurent qu'elle est «apolitique» et qu'ils apportent leur soutien non pas aux autorités, mais plus largement, à la République. La préfecture de police a décompté ce dimanche 27 janvier 10.500 manifestants.