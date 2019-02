Un père lance un appel pour retrouver son fils disparu après l’incendie à Paris

Patrick Jouclas, dont le fils de 26 ans, Jonathan, est porté disparu depuis l'incendie survenu rue Erlanger, dans le XVIe arrondissement de Paris, a lancé un appel sur Facebook, après des jours de recherches sans succès.

«Il habitait au 7eme étage de l'immeuble qui a été incendié. Il ne figure pas parmi les premières victimes identifiées et nous espérons donc qu'il soit admis inconscient et non identifié dans une réa de Paris», a écrit son père.

Dans un entretien à RTL enregistré ce matin, M.Jouclas a confié ce qu'il ressent: «Vous passez par le standard classique de tous les hôpitaux. […] C'est des minutes longues passées à attendre un interlocuteur, à écouter les disques de présentation de l'hôpital. Puis, on vous envoie dans les mauvais services.»

Un standardiste de la Pitié-Salpêtrière, poursuit-il, lui a raccroché deux fois au nez. «On a réussi à joindre un de ses amis qui était au téléphone avec lui à minuit. Donc, il était supposé être dans son appartement. Depuis, on a laissé des messages partout — Facebook, Messenger — et on n'a aucune nouvelle et son téléphone est en messagerie».

«Si des personnels ont eu à accueillir des blessés sous X à la suite de cet incendie meurtrier qu'ils veuillent bien me contacter ou contacter la cellule de crise pour leur dire "nous on a un jeune homme"», demande-t-il.

Un incendie, qui s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans le XVIe arrondissement de la capitale française, a fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans.