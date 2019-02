«Ils me font ch**r»: ces propos de Berléand sur les Gilets jaunes divisent la Toile

Invité de l'émission de RTL «On refait la télé» ce samedi, en pleine mobilisation des Gilets jaunes, le comédien François Berléand, 66 ans, s'est fendu d'une véritable diatribe contre les manifestants.

«Tout se mélange. C'est du grand n'importe quoi. Macron donne 10 milliards d'euros et ce n'est pas assez. Vous vous rendez compte, 10 milliards d'euros? Personne n'ose le dire! Depuis le début ils me font ch**r, les Gilets jaunes. Au début on est solidaires, on signe… Mais au bout d'un moment ça va!», a-t-il lancé.

«C'est du grand n'importe quoi. On ne s'écoute plus. Le gouvernement donne 10 milliards d'euros et c'est pas assez. On fait des états généraux en France [grand débat national], on donne la parole à tout le monde. […] Ceux qui ne veulent pas disent: "Ça ne va pas marcher". Attendons au moins…».

Sur la Toile, les internautes ont relié ces propos aux précédentes rencontres et relations du comédien avec le Président Macron.

#onpc. Les propos de François Berléand à propos des gilets jaune comme quoi il le font chier sont compréhensibles lorsque l'on voit ses photos. pic.twitter.com/zmPUEZzzRF — zeolan (@urgo3000) February 9, 2019

Berleand sur RTL: « Les Gilets jaunes me font chier. » ——- Berléand, toi qui te prends pour celui que tu voudrais être, mais qui arrive seulement à n’être qu’un pathétique répétiteur, je suis vraiment très heureux que les Gilets Jaunes te fassent chier. J’adore! — Pierre-Georges Gomez (@ciblepgg) February 9, 2019

François Berléand incarne bien la figure du boomer déguelasse. De temps en temps, les médias font sortir cet intermittent du spectacle des eaux boueuses du Gange. Je ne supporte plus ces 68ards macronistes. pic.twitter.com/yJs3Hm6EDZ — Kim Jong Un (@KimJongUnique) February 9, 2019

Toutefois, certains ont admiré les déclarations du comédien, affirmant que François Berléand «a eu le courage» de dire ce qu'il pensait.

— "Ils me font chier les gilets jaunes"

— "Vous ne craignez pas les conséquences de dire ça?"

— "Non. Il y a plein de gens qui pensent comme moi. Je pense que c'est une grande majorité. Des gens qui n'ont pas la parole pour dire stop aux gilets jaunes."

Merci François Berléand 👍 pic.twitter.com/J7S2kJ2LTo — Jean Louis (@JL7508) February 9, 2019

#jesuisfrancoisberleand



François Berléand a eu le courage de dire devant des journalistes effarés: "Ils me font chier les #GiletsJaunes"



Il risque d'être menacé par les totalitaires jaunes, nous devons l'aider

RT en masse #JeSuisFrancoisBerleand #JeSuisFrancoisBerleand pic.twitter.com/wOcbxLSV9H — AlainB2015 (@alain_b2015) February 9, 2019

Il n’est pas le seul. — Serge Plichon (@Pendejo4336) February 9, 2019

Il a bien eu raison! Les gilets jaunes y'en a marre! 😡😠😤 #JeSuisFrancoisberleand https://t.co/y0kojkRYyH — Bastien (@Bastien08770342) February 10, 2019

Les Gilets jaunes se sont rassemblés samedi 9 février en France pour l'acte 13 de leur mobilisation, confortés par un récent sondage indiquant que le nombre de personnes qui soutiennent et justifient le mouvement est en hausse. Les estimations du nombre de personnes ayant participé aux manifestations dans toute la France varient de 51.400, selon le ministère de l'Intérieur, à 240.000, selon le syndicat France Police-Policiers en colère.