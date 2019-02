Ce département français où les prix de l'immobilier s'effondrent

Le département de l'Oise enregistre depuis deux ans une chute vertigineuse des prix de l'immobilier, notamment des appartements anciens, constate Le Parisien, se référant aux agents immobiliers locaux.

Selon la chambre des notaires de l'Oise, c'est la ville de Beauvais qui est la plus touchée. «Je viens de vendre, en plein centre-ville, un 60 m2 en très bon état à 76 000 €, et un autre de 65 m2, au 2e étage avec vue sur la cathédrale, à 85 000 €. […] Il y a dix ans, un bien de cette taille, qui plus est à Saint-Jean, quartier sensible, se vendait 107 000 €», déplore le spécialiste immobilier Romuald de l'agence Century 21.

Christophe Duportal, administrateur de biens et vice-président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) pour les Hauts-de-France a, de son côté, indiqué que la principale cause de ce phénomène était l'offre surabondante par rapport à la demande, en premier lieu «des usines et des entreprises qui ont fermé» et de la main-d'œuvre partie vivre ailleurs.

Le même problème touche le Crépy-en-Valois, ou encore Compiègne, où le marché immobilier se porte pourtant bien, poursuit le journal. Le secteur enregistre cependant une baisse des prix importante (-5,8 % depuis 2013) pour les appartements.

D'après le quotidien, la seule ville de l'Oise où les prix des maisons et des appartements sont en hausse (+6,8 %) est Chantilly.

Toujours est-il que la situation pourrait s'améliorer dans les années à venir, selon Emmanuel Maesse, président de la chambre des notaires de l'Oise, qui ne perd pas espoir: «Les taux des prêts bancaires sont toujours intéressants, les prix sont bas, c'est le moment d'acheter, assure un agent immobilier oisien. L'immobilier, c'est cyclique. À terme, la valeur des biens ne pourra qu'augmenter.»