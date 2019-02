Un témoin explique comment Christophe Dettinger lui a sauvé la vie (vidéo)

Les vidéos de cet ancien sportif ont fait le tour de la Toile le jour de l’acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes en France. Alors qu’il comparaît aujourd’hui devant les juges du tribunal correctionnel de Paris et risque jusqu’à sept ans de prison pour avoir frappé deux gendarmes à Paris, une témoin lance qu’il lui a sauvé la vie.

L'ex-boxeur Christophe Dettinger, cet ancien champion de France aujourd’hui âgé de 37 ans, comparaît ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir frappé des représentants des forces de l’ordre lors du 8e samedi de la mobilisation des Gilets jaunes. Alors qu’il s’apprête à répondre de ses actes et risque 100.000 euros d’amende et une peine allant jusqu’à sept ans de réclusion, Gwenaëlle Antinori et son avocat sont sur place pour plaider en sa faveur.

Avant le début de la séance, cette femme explique aux journalistes que Christophe Dettinger l’a sauvée:

«Il m’a sauvée, je le soutiens et je suis là pour livrer mon témoignage.»

Comme l’ajoute Philippe de Veulle, son avocat, un garde mobile s’en était en effet pris à sa cliente avec violence — avec ses bottes et sa matraque, ce qui est d’ailleurs visible sur des vidéos et des photos.

​«Ce garde mobile est un gendarme, un gendarme est un militaire. Un militaire est tenu à un code d’honneur c’est-à-dire qu’il ne frappe pas un homme à terre et encore moins une femme», explique-t-il.

Gwenaëlle Antinori rajoute que ce gendarme mobile avait dit lui-même que le boxeur l’avait frappé au sol et qu’on frappe un homme au sol pour le tuer.

​«Dans ces cas-là, quand moi il m’a frappée au sol c’était donc pour me tuer.»

Elle explique que l’un de ses collègues avait essayé de l’empêcher de la frapper, mais sans succès.

«Il m’a frappée, matraque, chaussures, etc. Et Christophe est arrivé et l’a enlevé de moi pour que je puisse m’échapper.»

Elle considère que c’est cette scène, voir une femme de 47 kg et accompagnée de son fils se faire taper dessus, qui a énervé Christophe Dettinger.