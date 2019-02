Série d’agressions contre la famille Le Pen: les premières condamnations

Après l’agression de la fille de Marine Le Pen et de son cousin en octobre dernier, l’épouse de Jean-Marie Le Pen en a également subi une en janvier. Les suspects de la première attaque, qui pourtant nient toute implication, ont été condamnés à 15 mois de prison dont huit mois ferme.

Les agresseurs qui ont attaqué une fille de Marine Le Pen et son cousin ont été condamnés à 15 mois de prison dont huit mois avec sursis pour agression aggravée en état d'ivresse par le tribunal de Nanterre, fait savoir la presse française. De plus, les prévenus devront payer les frais médicaux et pour le préjudice moral.

© AFP 2018 Charly Triballeau «Une balle dans le FRONT»: Le Pen porte plainte pour menaces de mort

Les deux hommes, Redhouane Joullane, 47 ans, et Sohaib Tamma, 32 ans, qui étaient jugés ce jeudi 14 février, ont nié toute implication. Selon leurs souvenirs de cette soirée racontés à la barre, ils ont bu une bière à la terrasse d'un bar puis ont quitté les lieux au moment où une grosse rixe éclatait.

D'après le cousin de la jeune fille, âgé de 18 ans, il a vu deux hommes avec sa cousine quand elle était en train de rentrer dans le bar qui lui «touchaient le dos». Alors, il s'est approché d'eux en ayant l'intention de l'éloigner et a reçu un coup de poing. Ensuite, la jeune fille a également été frappée au sol et rouée de coups. Les témoins présents sur place parlent aussi de deux hommes.

Suite à l'agression, la jeune femme, âgée de 19 ans, a été conduite à l'hôpital dans la nuit où une suspicion de fracture du nez a été confirmée. Elle et son cousin ont été attaqués le 5 octobre à la fin d'une soirée étudiante organisée dans un bar situé non loin de la préfecture. Les deux suspects, très alcoolisés, ont été interpellés 20 minutes plus tard dans une rue voisine.

© AFP 2018 BORIS HORVAT / AFP L'épouse de Jean-Marie Le Pen agressée dans la rue

En outre, la seconde épouse de Jean-Marie Le Pen, Jany Le Pen, âgée de 86 ans, a aussi été récemment attaquée. Samedi 26 janvier, alors qu'elle venait de garer sa voiture et en était à peine sortie, un individu l'a projetée au sol, il lui a ensuite donné un coup de poing et un de casque, avant de lui voler son sac à main et de prendre la fuite. Il a été aidé par un complice à moto.