Marlène Schiappa avoue échanger «tous les jours» par SMS avec Cyril Hanouna

Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a avoué envoyer quotidiennement des textos à l’animateur de C8 Cyril Hanouna, parfois lors d’émissions diffusées en direct.

La secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa et Cyril Hanouna, connu pour être l'animateur de l'émission Touche pas à mon poste!, échangent «très régulièrement par SMS». Mme Schiappa l’a reconnu dans l’émission C à vous sur France 5.

«Quand il y avait eu le débat "pour ou contre l'IVG", j'étais forcément opposée à ça et en direct je lui avais adressé des messages pour lui dire: "attendez, il y a un délit d'entrave à l'IVG, c'est lunaire ce que vous êtes en train de faire sur le plateau"», a notamment indiqué la secrétaire d’État.

© AFP 2018 NICOLAS TUCAT / AFP Après sa collaboration avec Schiappa, Cyril Hanouna reçoit un «sympathique SMS» de Macron

Et d’ajouter: «Il sait très bien quand je trouve que ça déborde».

Le 13 février, la secrétaire d’État a retrouvé l'animateur à l'occasion d’un grand débat sur les familles monoparentales, organisé à l’Assemblée nationale par l'ancienne conseillère du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), et actuelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste!, Christine Kelly. La présence de l’animateur, qui avait déjà été au cœur de polémiques pour des «blagues» sur le viol, a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux.

© AP Photo / Francois Mori La présence de Cyril Hanouna à l’Assemblée nationale déclenche une polémique (photos)

Priée de commenter la participation de l’animateur télé au débat parlementaire, Marlène Schiappa a affirmé qu’elle était «invitée de ce débat au même titre que Cyril Hanouna» et les secrétaires d’État Mounir Mahjoubi et Christelle Dubos et qu’elle ne décidait pas de ce qui se passait à l’Assemblée nationale.

Cyril Hanouna «est parrain d'une association de mères isolées, il passe les soutenir et leur dire un petit mot, je ne vois pas en quoi ce serait négatif», a noté Mme Schiappa citée par le HuffPost.

Fin janvier, l'émission spéciale Balance ton post animée par Cyril Hanouna et Marlène Schiappa et consacrée au grand débat national a rassemblé plus d'un million de téléspectateurs, un record d’audience.