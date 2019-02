Un Gilet jaune âgé prie Philippe de ne pas le laisser «crever» et voici la réponse (vidéo)

En visite dans le Finistère, dans le cadre du débat national, Édouard Philippe a été interpellé vendredi matin par un Gilet jaune retraité qui a déploré le faible montant de sa retraite, l'obligeant à faire du ménage pour arrondir ses fins de mois.

EDOUARD PHILIPPE / Le premier ministre était en déplacement en #Bretagne aujourd'hui, à Saint-Hernin, un retraité #GiletJaune l'interpelle 🗣 « J'ai 73 ans, 700€ de retraite, je suis obligé de faire le ménage pour vivre »

« J'ai 73 ans et 700 euros de retraite et moi je fais huit heures par jour. Et vous combien? On peut échanger nos fiches de paie vous allez voir! […] Je fais encore du ménage pour pouvoir vivre! […] Ne nous laissez pas en bas crever!», a lancé l'homme âgé.

«Vous méritez votre salaire, peut-être, mais nous aussi!», a-t-il également déclaré.

«Continuez à travailler, on travaille beaucoup aussi», lui a répondu le Premier ministre.

M.Philippe a en outre rappelé qu'«on organise des débats partout en France» avant d'ajouter: «Je serais ravi de pouvoir vous recroiser dans un de ces débats».

Avant de partir, le ministre a invité le retraité à venir «échanger» le soir même, lors du grand débat national à Quimper.