Ruquier pète littéralement un câble contre un «journaliste» le filmant dans la rue (vidéo)

Un homme se disant être journaliste a abordé dans la rue Laurent Ruquier qui s’apprêtait à entrer dans un immeuble. Filmé et questionné par l’individu, l’animateur a perdu son sang-froid. Exigeant de «virer ça», il a essayé d’arracher le portable que tenait l’importun.

Une vidéo sur laquelle on voit Laurent Ruquier filmée dans la rue par une personne s'étant présentée à lui comme journaliste Gilet jaune a été publiée sur Twitter. La séquence montre l'animateur de télévision sortir d'une voiture et être tout de suite abordé et filmé par ce «journaliste». Agacé, l'humoriste a perdu le contrôle de lui-même.

«Virez ça!», «monsieur, allez-vous-en», «je refuse d'être filmé»: Laurent Ruquier essaye d'arracher le téléphone de la personne qui l'importune et refuse de répondre à ses questions. L'individu insiste en disant qu'il était son amant.

Quand Ruquier pète les plombs en pleine rue pic.twitter.com/izDJGfqTgK — NJD (@notrejeannedarc) 19 février 2019

Le «journaliste» insiste lourdement pour proposer à Laurent Ruquier un système de places de théâtre bon marché pour les Gilets jaunes pendant que l'animateur semble chercher le code de l'immeuble où il veut entrer. A plusieurs reprises, le présentateur essaye d'arracher le portable des mains de son interlocuteur et exige de lui qu'il s'en aille immédiatement.

L'épisode se termine lorsque Laurent Ruquier trouve finalement le code d'entrée et pénètre dans l'immeuble après avoir lancé qu'il connaissait bien cette personne qu'il avait vue «avec Apathie et tout ça».

Selon les informations communiquées par certains médias français, il s'agit du paparazzi Marc Rylewski qui prétend être journaliste Gilet jaune. C'est loin d'être sa première apparition aux côtés de personnalités qu'il aborde dans les rues pour leur poser des questions. Parmi eux, le journaliste Jean-Michel Apathie, le secrétaire d'Etat au numérique et également Bernard Tapie qui l'a traité de «connard».

Auparavant, M.Ruquier avait taquiné Vaimalama Chaves, Miss France 2019, en déclarant qu'elle pouvait aider à «relancer la natalité» en France. Cette blague a été jugée sexiste par de nombreux internautes.