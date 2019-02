Cet arrondissement de Paris est devenu le nouveau «refuge» des juifs

Ces dernières années, de nombreux juifs sont venus s’installer dans le XVIIe arrondissement de Paris, abritant désormais la plus grande communauté juive de France, voire d’Europe. Ils y trouvent un «cocon», gagnent en sérénité et se sentent à l’abri des menaces antisémites, rapporte Le Parisien.

Ces dernières années, le XVIIe arrondissement de Paris est devenu une nouvelle Terre promise hexagonale pour de nombreuses familles juives souhaitant vivre avec le sentiment d'être protégées et d'être à l'abri des menaces antisémites, écrit Le Parisien.

Beaucoup viennent d'autres arrondissements de la capitale, notamment du XIXe, mais peu des banlieues.

«Il y a approximativement 45.000 juifs, c'est la plus importante communauté de France et même d'Europe. Les différentes couches sociales sont présentes car c'est un quartier avec des appartements aux loyers très élevés et d'autres abordables», a confié au Parisien Murielle Gordon-Schor, adjointe (LR) au maire du XVIIe en charge, notamment, de la mémoire et vice-présidente du consistoire israélite de Paris.

© AFP 2018 BORIS HORVAT / AFP Qui sont les plus farouches antisémites en France, selon un sondage?

Selon son estimation, un habitant sur quatre dans le XVIIe est de confession juive.

C'est dans ce quartier qu'ouvrira ces prochains mois le Centre européen du judaïsme, comprenant notamment une grande synagogue.

«On compte aujourd'hui une quinzaine de lieux de culte et plusieurs dizaines de boutiques cacher. Quand je suis arrivée en 1983, il n'y avait que deux restaurants cacher», a poursuivi Murielle Gordon-Schor citée par Le Parisien.

«Ici, c'est un cocon. Les nouveaux arrivants ont peut-être perdu en surface de logement mais ils ont gagné en sérénité», résume Garry Levy, patron de la boucherie Berbeche.