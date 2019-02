Castaner refuse de répondre à un enfant, gêné par son «faible niveau» en anglais (vidéo)

La nouvelle émission d'«Au tableau!» n'est pas passée inaperçue dans les médias grâce à la participation de Christophe Castaner, qui a notamment expliqué aux enfants sur quelles parties du corps les policiers étaient autorisés à tirer avec les LBD. Toutefois, une autre situation gênante s'est produite lors de l'émission, liée cette fois à sa faible maîtrise de la langue anglaise.

Devant les enfants, le ministre s'est retrouvé en mauvaise posture lorsqu'un jeune garçon lui a posé une question en anglais. Dès que Christophe Castaner a été amené à répondre, il a avoué avoir honte et être gêné par son faible niveau dans la langue de Shakespeare.

«How does the destitution work?» (Comment fonctionne la destitution?)

«Je suis nul en anglais» (S'il vous plaît, répondez en anglais)

«Please, answer in English»

«Non, je ne répondrai pas en anglais, je suis trop nul et j'ai honte. Ça fait partie des choses qui me gênent, d'être si mauvais en anglais. Je l'ai appris de la sixième jusqu'au bac et je n'ai plus jamais pratiqué l'anglais et donc je suis nul. Je l'avoue».

Cette scène de l'émission a été remarquée par les internautes, qui d'une part, ont commencé à reprocher au ministre de ne pas savoir parler anglais, et de l'autre, ont estimé que le ministre de l'Intérieur ne devait s'adresser à la nation que dans la langue de Molière.

Ministre de l’intérieur pardon. J’étais outré par le fait qu’il ne sache pas parler anglais et je voulais souligner le fait qu’il est ministre surtout — RC (@rch_023) February 20, 2019

Comment peut on être Ministre de l’intérieur et ne pas savoir parler anglais autant qu’un enfant de 5 ans? #AuTableau — Brams (@Bs92s) February 20, 2019

Castaner incapable de faire une phrase en anglais ou de citer 3 œuvres de Pagnol…..amis gilets jaunes réjouissons nous,il y a pire que nous niveau QI😂😂😂 — Legars Nathalie (@NathalieLegars) February 20, 2019

Il n'y a pas seulement en anglais que tu es nul #Castaner 🙄😏

Mon Dieu,la mise en scène dans cette émission!! Honte aux parents #promacron qui cautionnent ça! Pauvres gosses, vous comprendrez plus tard!! Et vous aurez envie de vomir #manipulation — L'étincelle (@Sandeloy) February 20, 2019

En tant que ministre de l'intérieur, il doit s'adresser aux français, en français. Ne pas savoir parler bien anglais n'affecte pas ses fonctions. De ses incompétences, l'anglais est la moins grave. — Jeremy Jeremy (@Jeremistter) February 21, 2019

Lors d'une émission de «Au tableau!» diffusée le 20 février sur la chaîne télévisée C8, Chistophe Castaner a qualifié de «perdants» les participants au mouvement des Gilets jaunes et a expliqué l'utilisation des LBD contre les manifestants.