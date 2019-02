L'humoriste Stéphane Guillon compare Jean-Luc Mélenchon à Hulk dans Marvel

Invité dans «C à vous», mardi 26 février, l'humoriste Stéphane Guillon a comparé le leader de La France insoumise au célèbre personnage Marvel tout vert, Hulk. Selon lui, ce super-héros, comme Jean-Luc Mélenchon est «un garçon sympathique» qui peut «à un moment donné perdre ses nerfs».

«C'est un garçon qui peut-être sympathique, cultivé, "friendly" comme on dit. Et à un moment donné il va perdre ses nerfs. Comme Hulk, c'est exactement la même chose. Dans la vie il est extrêmement sympa et d'un coup c'est: ma personne est sacrée!», a expliqué Stéphane Guillon en référence à la fameuse saillie du président de La France insoumise lors de la perquisition de son domicile et du siège de la France insoumise en octobre 2018.

Des perquisitions ont eu lieu en octobre dernier au domicile de Jean-Luc Mélenchon ainsi qu'au siège du Parti de gauche et de La France insoumise, agaçant le député. L'émission «Quotidien», sur TMC, a diffusé des images montrant le président de La France insoumise en colère, s'en prenant physiquement à la fois aux forces de l'ordre et à un procureur, face caméra.

L'opération a été organisée dans le cadre des deux enquêtes préliminaires le visant, l'une sur le financement de sa campagne présidentielle, l'autre sur des soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires au Parlement européen.