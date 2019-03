Un séisme frappe le littoral français après… un exercice de l’Otan dans la Manche

Un exercice de l'Otan, à savoir la destruction de mines et de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale, a provoqué ce vendredi un séisme de magnitude 3,4, qui a été ressenti sur la côte, selon France 3 Hauts-de-France. La terre a ainsi tremblé de Dieppe, en Seine-Maritime, à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

L'épicentre du séisme aurait été localisé à 10 km de profondeur à une latitude de 50,21° et une longitude de 0,91°, selon toujours la même source.

L'opération de déminage a été effectuée dans le cadre de la mission Historical Ordnance Disposal, selon le secrétariat général de la mer:

[1/2] Du 18/02 au 7/03 une opération internationale de #guerre des #mines a lieu en #Manche et est assurée par des bâtiments de guerre de l’#OTAN appartenant au Standing @NATO Mine CounterMeasures Group 1 (SNMCMG1) dans le cadre de la mission Historical Ordnance Disposal (HOD) pic.twitter.com/Jo4bl5nPjo — SGMer (@SGMer) 25 février 2019

Comme l'a expliqué au Figaro la lieutenant de vaisseau Ingrid Parrot, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, ce genre de secousses sont «classiques». Cependant, la plupart du temps, de telles destructions en mer ne sont pas ressenties par la population. Elles le sont dans le cas où on le fait non loin des côtes. Ingrid Parrot a assuré qu'ils en avaient averti la préfecture et qu'«il n'y avait aucun risque».