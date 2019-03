La polémique autour du voile en France relancée par le témoignage de cette femme (vidéo)

Après la crèche Baby-Loup et Decathlon, c'est la marque Etam qui est dans la tourmente sur le sujet du voile musulman. Une étudiante portant un hijab a raconté, dans une vidéo postée sur Twitter lundi dernier, avoir été discriminée dans une boutique de l'enseigne, à Montpellier, alors qu'elle voulait y déposer CV et lettre de motivation.

Salam ou aleykoum a toute le 🌍 Je partage avc vous une situation que j’ai vécu pour vous montrer commente c’est difficile vivre en 🇫🇷 avec le Hijab. Je vous 🙏🏻 de partager car j’ai besoin de trouver les filles qui ont été dans le magasin pour pouvoir porter plainte #BoyCottEtam pic.twitter.com/7CLyT9FdI8 — oumaima (@umeym_) 12 марта 2019 г.

​«Une situation que j'ai vécue et que je ne souhaite à personne», déclare-t-elle sur la vidéo.

La jeune femme au pseudonyme oumaima raconte s'être présentée, portant son voile, dans un magasin de l'enseigne Etam pour postuler. Elle a parlé à la responsable, «et là, elle me regarde et me dit: "J'espère que c'est une blague, vous n'êtes pas sérieuse? Vous êtes voilée et vous me demandez un travail?"», affirme-t-elle, se disant «bloquée» par cette réaction. La gérante aurait encore expliqué ne pas accepter les femmes voilées.

La musulmane accompagne sa vidéo d'un appel au boycott de la marque française de prêt-à-porter et de lingerie féminine.

Ce que veut cette militante du voile, ce n'est pas un boulot, mais une sanction contre la responsable magasin, et c'est le CCIF qui est aux commandes. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'enlèvera pas son Hijab, donc n'a aucune intention de respecter le règlement intérieur du groupe. pic.twitter.com/7Pi5wTEkV9 — Zineb El Rhazoui (@ZinebElRhazoui) 13 марта 2019 г.

​Etam, pour sa part, a rapidement présenté ses excuses et licencié la responsable du magasin, car cet incident était «contraire aux valeurs» de la marque.

« Etam est une entreprise engagée en faveur de la diversité́ et de l’inclusion et s’oppose fermement à toute forme de discrimination » >>> [lire la suite] pic.twitter.com/ZavXnX2YWo — Etam Officiel (@etam_france) 13 марта 2019 г.

​Oumaima a ensuite indiqué qu'elle avait été contactée par un juriste du groupe militant issu des Frères musulmans. «Ils vont suivre mon cas jusqu'au bout pour que cette responsable soit sanctionnée», affirme-t-elle.

Donc, @etam_france n'a PAS SUIVI mon cas.

Alors hier j'étais contactée par le @ccif ils ont écouté mon histoire, ils m'ont crée un dossier, j'étais contacter par une juriste du CCIF, ils vont suivre mon cas jusqu'au but pour que cette responsable soit sanctionnée 👇🏽 — oumaima (@umeym_) 13 марта 2019 г.

© AP Photo / Paul Sancya «Allah»: après du papier toilette, des chaussures Nike ciblées par des musulmans (photo)

​La marque Decathlon a retiré de la vente son hijab de running qui avait suscité une vive polémique. L'Onu s'était également élevée contre la France en 2018 dans l'affaire du licenciement d'une salariée voilée de la crèche Baby-Loup qui souhaitait porter son voile à l'intérieur de l'établissement.