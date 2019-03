Audition de Christophe Castaner et Bruno Le Maire au Sénat suite aux violences à Paris

Dans le contexte des violences qui ont marqué le 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes à Paris, le Sénat auditionne mardi les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner et de l'Économie Bruno Le Maire.

La commission des Lois et la commission des Affaires économiques entendent ce mardi les ministres de l'Intérieur et de l'Économie au sujet des actes de vandalisme et de violence commis dans la capitale samedi 16 mars, le jour de la 18e mobilisation des Gilets jaunes.

Les questions devraient notamment porter sur les dégradations de samedi, les mesures prises pour y remédier et l'effet que ces actes de violence et de vandalisme pourrait avoir sur le commerce et l'attractivité économique du pays.

Détails à suivre