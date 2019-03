Pour ce policier, les annonces du gouvernement vont mener à plus de violence (vidéo)

Il y aura plus de violence et de blessés lors des manifestations en France, si le gouvernement applique les mesures extraordinaires annoncées par le Premier ministre Édouard Philippe, a estimé le délégué national CRS du syndicat Alliance Police nationale Johann Cavallero.

Les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement et prévoyant notamment que les forces de l’ordre procèdent à la dispersion immédiate des manifestants en cas de débordement, feront augmenter le nombre de blessés, a déclaré Johann Cavallero, délégué national CRS du syndicat Alliance Police nationale.

⚡️VIOLENCES POLICIÈRES — INSOLITE ⚠️ / Johann Cavallero, délégué #CRS pour le syndicat de police #Alliance 👮🏻‍♂️, s’exprime suite aux annonces d’Edouard Philippe, qu’il y aura 🗣 « Plus de contact, plus de violences, plus de blessés »https://t.co/fg3lq9Pt6H pic.twitter.com/M3gkom3Wwp — Pure. (@PureTele) 19 mars 2019

«Plus de contact ça veut dire plus de violence, parce qu’il va falloir interpeller et les gens ne vont pas se laisser faire. Donc les collègues useront de la force nécessaire et voilà. Mais ensuite, il faudra accepter des images où il y aura des charges de CRS pour interpeller les auteurs de troubles. Il y aura peut-être plus de blessés de part et d’autre parce qu’on va aller au contact et les gens ne vont pas se laisser interpeller, bien évidemment», a indiqué M.Cavallero dans l’émission Bourdin direct sur RMC et BFM TV.

© AFP 2018 STRINGER Édouard Philippe annonce des mesures exceptionnelles pour maintenir l'ordre public

Au lendemain des «dysfonctionnements» dans la sécurité reconnus par Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé des mesures strictes suite aux violences survenues le 16 mars à Paris en marge du mouvement des Gilets jaunes . Le gouvernement se laisse la possibilité d’interdire les rassemblements dans certains quartiers dont les Champs-Élysées. Placées sous un commandement unifié et dotées entre autres de drones, les forces de l’ordre auront pour consigne de disperser immédiatement les manifestants en cas de débordement.

Le 18e acte des Gilets jaunes a été marqué par des débordements. Tout au long de la journée, les scènes de violences se sont succédées sur les Champs-Élysées où plusieurs commerces et restaurants, dont le célèbre Fouquet's, ont été incendiés, vandalisés ou pillés.