Le Gilet jaune Benjamin Cauchy rejoint la liste de Dupont-Aignan pour les européennes

Le Gilet jaune Benjamin Cauchy, ex-porte-parole des manifestants de Haute-Garonne, a déclaré ce jeudi sur BFM TV qu'il se présenterait aux élections européennes dans la liste de Nicolas Dupont-Aignan.

«J'ai décidé de m'associer à la liste de Nicolas Dupont-Aignan car on est syncro' avec les revendications des Gilets jaunes», a-t-il fait savoir. «Je serai en position éligible.»

Européennes 2019: le gilet jaune Benjamin Cauchy annonce qu'il va s'associer à la liste de Nicolas Dupont-Aignan pic.twitter.com/pc5GUmxn5e — BFMTV (@BFMTV) 21 mars 2019

Il a déjà rencontré d'autres leaders politiques comme Jean Lassalle et Florian Philippot, avait été approché par des cadres du Rassemblement national et avait échangé avec des responsables nationaux des Républicains, «mais c'est bel et bien Nicolas Dupont-Aignan qui me semble le plus en cohérence avec les revendications que je porte avec de nombreux Gilets jaunes depuis quatre mois», a-t-il précisé, cité par Le Parisien.

«Par exemple, il dénonce le racket fiscal depuis 2006. Et il a porté le référendum d'initiative citoyenne (RIC) durant sa campagne présidentielle, en a même fait une proposition de loi dès 2013», a expliqué M.Cauchy.

À la question de savoir s'il pensait à la création d'une liste propre des Gilets jaunes, Benjamin Cauchy a constaté qu'il «avait été approché par de nombreuses personnes qui voulaient monter une liste Gilets jaunes, que ce soit Ingrid Levavasseur, Jean-François Barnaba, Francis Lalanne, Christophe Chalençon… Mais il y avait un manque de corpus et de cohérence politique. Trois revendications ne suffisent pas à porter une liste», a-t-il conclu.