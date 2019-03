Un policier à terre place de la République, un pompier lui prodigue un massage cardiaque

Une vidéo transmise par un correspondant de Sputnik montre un policier gisant à terre qui subit un massage cardiaque place de la République. Il est entouré de ses collègues et de pompiers. Pour le moment, on ignore les détails des faits car la police bloque l’accès aux journalistes et aux passants.

Sur une vidéo réalisée par un correspondant de Sputnik, on peut voir un policier par terre entouré de ses collègues et de pompiers place de la République, au cours de l’acte 19 des Gilets jaunes. Il en train de subir un massage cardiaque.

Les forces de l’ordre ont bloqué l’accès aux journalistes et aux passants, il n’est donc pas possible à ce stade d’avoir des détails sur ce qui s'est passé.

#SputnikVidéo | Un policier à terre place de la République, un pompier lui prodigue un massage cardiaquehttps://t.co/El8SFF1Byf pic.twitter.com/HLpzLqk4Bb — Sputnik France (@sputnik_fr) 23 марта 2019 г.

​La capitale française est sous tension pour ce nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Après le saccage le 16 mars des Champs-Élysées et sur décision du nouveau préfet de police, Didier Lallement, aucun Gilet jaune n'est autorisé à défiler sur la célèbre avenue, ses abords et la place de l'Étoile, non plus que dans un périmètre incluant le palais de l'Élysée et l'Assemblée nationale. En outre, les militaires de Sentinelle ont pour la première fois été appelés en renfort.