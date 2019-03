Acte 19: «L'ordre républicain maintenu», dit Castaner et la polémique repart de plus belle

Les «consignes de fermeté» données «ont permis de maintenir l'ordre et d'éviter des débordements», lors de l'acte 19 des Gilets jaunes partout en France, a déclaré Christophe Castaner.

«Aujourd'hui, l'ordre républicain a été maintenu», s'est félicité le ministre de l'Intérieur lors d'une déclaration place Beauvau. Il a relevé que 233 interpellations avaient eu lieu dans toute la France, 172 placements en garde à vue et 107 personnes verbalisées pour avoir tenté de prendre part à des rassemblements interdits.

«Les bonnes consignes ont été appliquées et les résultats sont là: toutes les manifestations déclarées, à Paris comme en région, ont pu se dérouler globalement dans le calme» et les «tentatives de violences et de pillage ont pu être prévenues, empêchées, stoppées», a-t-il affirmé.

«Dans toute la France, de nombreuses personnes ont été interpellées alors même qu'elles tentaient de rejoindre Paris avec des battes de baseball, des projectiles, des masques à gaz et la volonté revendiquée de casser», a poursuivi Christophe Castaner.

La «twittosphère» a vite repris ses propos. Alors que certains ont critiqué son approche:

Comment peuvent-ils s’autoriser à s’auto satisfaire de plus de 4 mois de crise politique, sociale et démocratique non résolue 🤷🏼‍♀️🙈 — Anne Le Prince Cahen (@Foggy996) 23. März 2019

Donc cela démontre juste que la semaine dernière vous n'étiez pas à la hauteur M. Castaner! Du coup le Préfet a servi de fusible. Bref lamentable! — faburs (@faburs) 23. März 2019

D'autres ont félicité les forces de l'ordre pour le travail accompli:

@CCastaner @NunezLaurent, bravo, vous pouvez etre fiers! Merci a nos FDO 👏👏 — J. Billy (@jeromebilly2) 24. März 2019

Sans casseurs sur Paris heureusement que cela est fonctionné!!!! — nicky 77 rester libre (@77Nicky5712) 23. März 2019

Plusieurs internautes ont ironisé sur le récent scandale impliquant le ministre:

Super et pour fêter ça on se rejoint en boîte s'envoyer quelques shoot de vodka? 😂😂 — 🇫🇷 TLLP 🇫🇷 (@Tom_p38) 23. März 2019

"on va fêter ça en boîte ce soir!" — ░Le Chat Pitre (@LeChat_Pitre) 23. März 2019

Après les saccages de samedi dernier et le limogeage du préfet de police, le dispositif policier a été revu et renforcé à Paris et les manifestations ont été interdites dans des périmètres clés dans plusieurs villes, comme sur les Champs-Élysées à Paris ou la place du Capitole à Toulouse.

Sur l'ensemble du territoire, 65.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, ainsi que 30.000 sapeurs-pompiers. À Paris, «8.545 contrôles préventifs ont été réalisés», a indiqué le ministre. Selon la préfecture de police, 96 personnes ont été interpellées et 53 verbalisées.