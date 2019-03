Macron à la septuagénaire blessée à Nice: «Il faut avoir un comportement responsable»

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le Président français s’est prononcé sur l’état de santé de la septuagénaire blessée en marge de l'acte 19 des Gilets jaunes à Nice. Tout en lui souhaitant un prompt rétablissement, il a également souligné que «quand on est fragile […] on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits».

En déplacement à Nice pour une rencontre avec le Président chinois, Emmanuel Macron a souhaité à Geneviève Legay, manifestante de 74 ans blessée à Nice lors de l'acte 19 des Gilets jaunes, un «prompt rétablissement» mais aussi «une forme de sagesse».

«Je pense que quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celles-ci», a-t-il précisé dans une interview accordée à Nice-Matin.

Le Président de la République a souligné que «pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable».

Il a également assuré que la manifestante blessée n'avait pas été «en contact avec les forces de l'ordre».

Dimanche, le procureur de Nice Jean-Michel Prêtre a déclaré à l'AFP qu'il avait ouvert dès samedi après-midi une enquête sur les circonstances dans lesquelles cette manifestante avait été blessée le 23 mars, en marge d'un rassemblent de Gilets jaunes à Nice.

Arié Alimi, avocat et membre de la Ligue des droits de l'Homme, invité sur Franceinfo, a annoncé que Geneviève Legay était «dans le coma». Pourtant, l'une des filles de la septuagénaire a assuré à France Bleu Azur que sa mère n'était pas dans le coma, contrairement à ce qu'il avait avancé.

Lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nice, interdite par les autorités, Mme Legay a été sérieusement blessée à la tête près de la place Garibaldi et a été transportée aux urgences à l'hôpital Pasteur. Comme l'indique la presse locale, elle est tombée lors d'une charge des forces de l'ordre. L'image a fait le tour des réseaux sociaux.