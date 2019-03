Macron fait état d’une convergence sur un partenariat entre l’UE et la Chine

Après sa rencontre avec Xi Jinping, Angela Merkel et Jean-Claude Junker, le Président français s’est prononcé sur la construction d'un monde multipolaire. Il a également une convergence européenne sur la nécessité d’un partenariat avec la Chine.

Bien qu'Emmanuel Macron ait reconnu ce mardi l'existence de rivalités historiques entre l'Union européenne et la Chine, il a prôné un partenariat avec Pékin visant à la construction d'un «multilatéralisme fort en termes de paix et de sécurité internationales».

«Ce que nous voulons bâtir ensemble, c'est un cadre multilatéral rénové, plus juste, plus équilibré», a-t-il précisé lors d'une conférence de presse commune avec Angela Merkel, Jean-Claude Junker et Xi Jinping.

Le Président français a déclaré attendre de la part de Pékin le respect de «l'unité de l'Union européenne».

«Nous respectons la Chine […] et nous attendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent eux-aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte», a-t-il indiqué.

Xi Jinping a aussi confirmé sa volonté de renforcer le multilatéralisme au sein des institutions internationales dont l'Onu, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds monétaire international (FMI) et le G20.

Dans un palais de l'Elysée placé sous très haute sécurité, Emmanuel Macron a successivement accueilli la chancelière allemande, le Président de la Commission européenne et le Président chinois. Ils ont discuté de questions commerciales et environnementales, ainsi que des relations entre l'Union européenne et la Chine.