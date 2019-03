Jawad Bendaoud de nouveau condamné à de la prison ferme

Jawad Bendaoud, «logeur des terroristes» lors des attaques du 13 novembre 2015 dans la capitale française, a été condamné mercredi à un an de prison ferme par la cour d'appel de Paris. Il a été jugé pour «des menaces de mort» contre une des victimes de ces mêmes attentats.

Le «logeur de djihadistes» Jawad Bendaoud, délinquant multirécidiviste de 31 ans, avait déjà été jugé pour «recel de malfaiteurs terroristes» et encourait six ans de prison, mais avait été relaxé le 14 février 2018 par le tribunal correctionnel de Paris. Lequel avait en revanche condamné ses coaccusés, Mohamed Soumah et le cousin d'Abdelhamid Abaaoud, Youssef Aït-Boulahcen, à respectivement cinq ans avec maintien en détention et quatre ans de prison, dont un avec sursis.

