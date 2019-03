Acte 20 des Gilets jaunes: une violente interpellation rue de Rivoli à Paris (vidéos)

L’interpellation violente d’un Gilet jaune a été filmée par des journalistes dans la rue de Rivoli où un dispositif impressionnant de sécurité avait été déployé à l’occasion de l’acte 20 de la mobilisation.

​Sur une vidéo, on voit plusieurs agents de police entourant un Gilet jaune. Quelques secondes plus tard, il est déjà couché par terre et on entend les cris d’indignation de manifestants: «Arrêtez!», «Ce n’est pas possible, au lieu de nous protéger», «C’est honteux» et «Régime fasciste».

Une journaliste, qui a filmé la scène, relate qu’un policier lui a déclaré: «Recule ou je vais te défoncer» et quand elle a précisé qu’elle représentait la presse, il lui aurait répondu: «Je m’en bas les c…».

Interpellation violente rue de Rivoli

Un policier se permet de me dire gentiment "recule ou je vais te défoncer"

Je lui signale que je suis de la presse il précise je le cite "je m'en bas les couilles"

On signale @davduf pic.twitter.com/8wDFNXQs53 — Kristellfresneau (@Kristellfresne1) 30 mars 2019

​Ensuite, les policiers soulèvent la personne menottée et le portent jusqu’à leurs véhicules. Cette «procession» figure sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

​Nous précisons que la personne interpellée rue de Rivoli était blessée et saignait de la tête #GiletsJaunes #30Mars #acteXX

— Syndicat Commerce (@SyndicatC) 30 mars 2019

​Les Gilets jaunes se sont réunis ce samedi partout en France pour leur 20e journée de mobilisation. Les rassemblements du 30 mars ont été interdits sur les Champs-Élysées à Paris , à Saint-Étienne, à Épinal et à Rouen, par crainte de violences et de la venue de casseurs. À Paris, 32 personnes ont été interpellées et 11.945 contrôles préventifs ont été réalisés dans la capitale à 17h00, d’après un nouveau bilan de la préfecture de Paris.