En raison de quels périls interdire la barbe chez les pompiers?

La barbe, style très à la mode, sera désormais interdite chez les pompiers de certains départements français, non pas afin de les ennuyer mais dans l’optique d’améliorer leurs sécurité. En effet, les petits espaces restant entre la barbe et le masque respiratoire pourrait laisser passer un gaz périlleux pour la santé.

De plus en plus de départements interdisent aux pompiers de porter la barbe, selon la presse française. Actuellement, cette mesure est appliquée dans l'Oise, la Seine-et-Marne, le Rhône et la Côte-d'Or. À partir de juin, elle le sera aussi chez les pompiers des Pyrénées-Atlantiques et du Vaucluse.

Pourquoi introduire une telle règle? En réalité celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une politique d'amélioration de la sécurité des pompiers lors de leurs interventions.

Les services départementaux d'incendie et de secours se sont prononcés en faveur de cette mesure parce que la barbe peut empêcher une bonne étanchéité du masque respiratoire, et donc de l'air pourrait s'infiltrer à l'intérieur. En effet, les petits passages qui restent entre la barbe et le masque sont assez pour qu'un gaz périlleux pour la santé d'un soldat du feu y pénètre.

Celui qui refuserait de se raser dans les départements concernés risquerait une interdiction d'aller au feu.