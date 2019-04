Les victimes du Mediator toucheraient une indemnisation record

Le laboratoire pharmaceutique Servier a ou va verser plus de 140 millions d'euros à plus de 3.000 victimes de son médicament, révèle Le Parisien. Le procès pénal devra avoir lieu en septembre prochain.

Au moins 3.600 patients ayant développé des pathologies cardiaques à la suite de la prise du médicament antidiabétique Mediator jusqu'en 2009, ont ou vont être indemnisés par le laboratoire pharmaceutique Servier, rapporte Le Parisien. Il s'agit en l'occurrence d'au moins 140 millions d'euros, soit une somme record à l'échelle de l'industrie pharmaceutique française.

«140 millions d'euros à plus de 3.000 victimes, c'est un chiffre extrêmement important qui montre la gravité et l'ampleur du scandale de santé publique qu'est le Mediator», a indiqué sur BFM TV Charles Joseph-Oudin, avocat des victimes.

Tandis que certains patients ont déjà touché quelques milliers d'euros, d'autres plus gravement atteints par des pathologiques du cœur ont pu bénéficier d'une indemnisation à six chiffres, précisent les médias.

«De l'argent c'est bien parce que ça permet de se faire un peu plaisir. Mais plaisir pour quoi faire? On peut plus rien faire. Moi ma vie est foutue et ma santé n'a pas de prix», a déploré l'une des victimes, Claudie Delas.

Selon Irène Frachon, la pneumologue au CHU de Brest qui a dévoilé le scandale, il n'est pas exclu que l'industrie cherche ainsi à réduire les pénalités:

«Ils ont accéléré le rythme des indemnisations parce que le procès au pénal arrive mais surtout parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils ne paient pas, c'est l'État qui paie et qui se retourne contre le laboratoire Servier, avec en plus des pénalités de 30%, donc ils ne sont pas idiots».

Le procès pour tromperie sur la qualité du produit, escroquerie et homicide involontaire aura lieu le 23 septembre prochain à Paris. Au total, 145 millions de boîtes de Mediator ont été vendues et plus de cinq millions de Français en ont consommé.