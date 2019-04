Une fillette suffoque après avoir été gazée durant l’acte 22 à Toulouse (vidéo)

Une vidéo filmée par un témoin durant l'acte 22 des Gilets jaunes à Toulouse montre plusieurs personnes, dont la plupart sans gilets jaunes, accablées aux pieds des immeubles ou assises par terre suite à des tirs de gaz à proximité d'une bouche de métro.

Quelques secondes plus tard, le gros plan passe sur une petite fille en larmes et qui suffoque après avoir respiré du gaz. Autour d'elle se sont agenouillés des passants et des street medics essayant de lui venir en aide.

Finalement, un street medic trouve un masque et le met sur le visage de l'enfant qui peut de nouveau respirer.

Il s'est avéré que la fillette n'était pas accompagnée lorsqu'elle se trouvait sur le lieu de l'incident car d'autres personnes ont crié dans la foule pour retrouver ses parents sans que personne ne réponde.

Le 22e acte de la mobilisation des Gilets jaunes a été la première manifestation depuis la nouvelle loi anticasseurs promulguée par Emmanuel Macron et publiée au Journal officiel le 11 avril. Selon le texte, la dissimulation volontaire du visage est considérée comme un délit et est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.