La Belgique lance une campagne pour dissuader les migrants de venir sur son territoire

En Belgique, l’Office des Étrangers a lancé pour 6 mois, sur Facebook et sur son site officiel, une campagne de dissuasion destinée aux migrants potentiels ainsi qu'aux réfugiés qui se trouvent dans des pays de transit. Cette action concerne notamment les Palestiniens et les Marocains.

La ministre belge de l'Asile et de la Migration, Maggie De Block, a annoncé que l'Office des Étrangers avait lancé une vaste campagne de dissuasion en ligne sur factsaboutbelgium.be en vue de «contrer les rumeurs et fausses informations souvent diffusées sur les réseaux sociaux pour permettre aux personnes désireuses de quitter leur pays d'origine de l'envisager en toute connaissance de cause».

«Il vaut donc mieux prévenir que guérir en les informant clairement que les chances d'asile sont très faibles et que la Belgique n'est pas le Pays de Cocagne. Il est clairement indiqué aux transmigrants qu'ils ne peuvent pas rester ici illégalement. Soit ils demandent l'asile, soit ils quittent le pays», a expliqué la ministre.

La Belgique n’est pas le paradis sur terre et les chances d’asile sont faibles.

➡️ La nouvelle #campagnededissuasion est très claire mais reste respectueuse. https://t.co/2Oenj9lQFU #BeGov — Maggie De Block (@Maggie_DeBlock) 17. April 2019

Parallèlement, une campagne Facebook se concentrera sur certains groupes cibles, notamment les Palestiniens et les Marocains, est-il indiqué sur le portail maggiedeblock.be.

«Il s'agit de la plus grande campagne de dissuasion en ligne jamais menée en Belgique», a indiqué Mme De Block, soulignant que «la conséquence de ces pratiques souvent malhonnêtes est que les migrants frappent à nos portes et demandent l'asile, alors que les chances qu'ils y aient droit sont très faibles. Cela crée un énorme fardeau pour nos services et met notre système d'asile et notre hospitalité sous pression».

L'Office des Étrangers a collaboré pour cette nouvelle campagne avec une agence de communication néerlandaise spécialisée. La création du site internet a coûté environ 150.000 euros.