«On les retrouvera»: l’ex-chef de la police commente les chants des Gilets jaunes

Les forces de l’ordre finiront assurément par retrouver les manifestants ayant lancé «suicidez-vous» aux policiers, a déclaré le vice-président LR de la région Île-de-France et ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard.

Sur l’antenne de Franceinfo, M.Péchenard a souligné que la police avait bien les moyens pour identifier et retrouver les individus concernés:

«La police française est bien faite, on les retrouvera, comme on retrouve d’ailleurs une partie de casseurs et une partie de pilleurs. On le fait dans le temps, on le fait avec un rythme judiciaire de l’enquête, mais on va les retrouver bien sûr», a-t-il assuré.

"Suicidez-vous" lancé aux policiers: "La police française est bien faite, on les retrouvera", estime Frédéric Péchenard, vice-président LR de la région Île-de-France et ancien directeur général de la police nationale pic.twitter.com/xOdsxSxnyK — franceinfo (@franceinfo) 22 avril 2019

Le 21 avril, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête après que des Gilets jaunes ont scandé «suicidez-vous» aux policiers déployés dans la capitale lors de leur acte 23.

Si l’enquête a été ouverte avec pour chef d’accusation «outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion», certains syndicats de policiers promettent un dépôt de plainte pour incitation au suicide, ce qui est passible de trois ans d’emprisonnement.