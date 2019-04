Marc-Olivier Fogiel, condamné pour injures raciales visant Dieudonné, nommé chef de BFM TV

Marc-Olivier Fogiel, ayant eu des conflits judiciaires avec Dieudonné après avoir laissé passer à l’antenne des messages racistes visant l’humoriste, est nommé directeur général de BFM TV à compter de juillet 2019. Selon le patron d'Altice France, M.Fogiel «apportera à la chaîne son sens aigu des responsabilités et ses qualités managériales».

Marc-Olivier Fogiel deviendra le nouveau directeur général de BFM TV à compter de début juillet 2019, ont annoncé mercredi le groupe Altice et la chaîne dans un communiqué.

«Rejoindre BFM TV représente pour moi un nouveau chapitre professionnel que j'aborde avec enthousiasme et responsabilité. J'espère pouvoir contribuer à développer le succès impressionnant de la chaîne en réaffirmant ses fondamentaux et en continuant à innover avec une rédaction qui a prouvé son professionnalisme et son engagement. En tournant la page de l'antenne, je serai à 100% aux côtés des équipes», a expliqué dans ce communiqué le journaliste de 49 ans qui anime depuis sept ans une émission en fin d'après-midi sur la radio RTL.

Alain Weill, le patron d'Altice France (BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business), a pour sa part indiqué dans le communiqué que «Marc-Olivier aurait pour mission de poursuivre le développement de BFM TV et apporterait à la chaîne sa grande expérience, sa rigueur, sa vision de l'information, son sens aigu des responsabilités et ses qualités managériales».

Marc-Olivier Fogiel, qui a débuté sur Canal+, est passé sur France 3 avant Europe 1, qu'il a quitté début 2011 après trois années de présentation de la matinale. Entre 2012 et 2019, il animait RTL Soir et On refait le monde sur RTL.

Son nom a notablement surgi dans l'affaire Dieudonné qui date de 2003 suite à un sketch de rabbin nazi produit par l'humoriste sur un plateau présenté par M.Fogiel. L'affaire a fait grand bruit et a suscité de nombreuses critiques à l'encontre, non seulement de l'humoriste, mais du présentateur aussi, qui n'a pas empêché le comique de poursuivre son sketch et a par la suite été condamné pour avoir laissé passer à l'antenne des messages racistes contre Dieudonné.