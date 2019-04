Jérôme Rodrigues: Macron «a juste reformulé son discours électoraliste qu’on ne veut plus»

Évaluant le discours prononcé le 25 avril par le Président de la République comme étant «creux» et n’apportant «rien pour le citoyen», le Gilet jaune Jérôme Rodrigues estime qu’Emmanuel Macron «garde son cap».

«Il a juste remodelé, reformulé son discours électoraliste qu’on ne veut plus et c’est pour cela que nous sommes dans la rue aujourd’hui», explique l’homme au micro de Sputnik.

Interrogé sur les mesures promises par le chef de l’État, Rodrigues estime qu’il n’y a «rien d’annoncé, rien de concret» ce qui explique, d’après lui, la poursuite de la mobilisation.

«On a vu jeudi qu’il gardait le cap, on garde le nôtre. On continue à être visible, on continue à manifester, on continue les actions.»

Abordant la question de l’opinion publique et des violences qui émaillent certaines mobilisations, Jérôme Rodrigues dit que 90% des manifestations se passent bien, soulignant toutefois que les caméras ne sont présentes que «lorsqu’il y a du sang».

Et d’ajouter que le Gilet jaune n’est pas une idéologie:

«Le Gilet jaune ce n’est pas une idéologie. Il y a un citoyen sous le gilet jaune. Et les revendications que l’on fait, ce ne sont pas des revendications de Gilets jaunes mais des revendications citoyennes. Et tous les citoyens de France peuvent être concernés par ce que l’on demande.»