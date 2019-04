Macron prend-il un vent lors de la remise de la coupe de France?

Lors de la remise de la coupe de France samedi 27 avril au Stade de France, à l’issue du match entre le Stade rennais et le PSG, un membre du staff de l’équipe vainqueur semble avoir ignoré le Président de la République. Or, la poignée de main a bien eu lieu auparavant, même si elle n’était pas apercevable sur la séquence diffusée.

Il s'avère que le dirigeant de Rennes avait déjà salué le Président, mais cela n'est pas visible à l'écran, constatent les décodeurs du Monde et France Info. Après avoir contacté le club de Rennes, France Info a confirmé qu'Emmanuel Macron n'avait pas été ignoré.

Une scène lors de la finale de la Coupe de France entre le Stade rennais et le PSG (2:2, 6 tab à 5) a attiré l'attention: une non poignée de main entre Emmanuel Macron et un homme, visiblement un membre du staff du Stade rennais, pendant la remise de la coupe. Ce dernier est montré passant devant le Président sans lui serrer la main… ou non?

C'est là qu'on se rend compte que @AlertesInfos sait magistralement découper les vidéos.



Sous un autre angle, quelques secondes avant ⬇️ pic.twitter.com/Wp2hHWgGo3 — Macron Désintox (@MacronDesintox) 28 avril 2019

À en juger par les secondes précédentes et des vidéos filmées sous un autre angle, les deux hommes se sont bien serré la main auparavant, ce qui n'est pas visible sur la vidéo qui est devenue virale. Cette séquence coupée avait déjà été visionnée plus de 30.000 fois sur YouTube et quelque 600.000 fois sur Facebook dans la soirée de dimanche.

Le Stade rennais a par la suite affirmé à France Info que les deux hommes s'étaient en effet serré la main, mais la scène sur la première vidéo était alors masquée par l'entraîneur breton, Julien Stéphan, qui apparaît au premier plan sur les images.

Cela n'a d'ailleurs pas été l'unique moment désagréable pour le chef de l'État, qui a été accueilli par des chants insultants en entrant sur la pelouse afin de saluer les joueurs.

Deux autres épisodes mémorables ont émaillé la finale de la coupe.

D'abord, Kylian Mbappé, décevant durant ce match avec plusieurs occasions ratées à son actif, est sorti de ses gonds et a été exclu dans les dernières minutes de la prolongation, ayant reçu un carton rouge direct pour avoir laissé traîner ses crampons sur le genou du Rennais Damien da Silva.

Ceci est une faute flagrante de niveau 2 monsieur Mbappe,pic.twitter.com/nggGbxlj4s — The Daily Dunk (@dailydunkfr) 27 апреля 2019 г.

Son coéquipier Neymar, évidemment déçu par la défaite du Paris Saint-Germain, a quant à lui mis une taloche sur le menton d'un spectateur qui insultait les joueurs parisiens lors de leur montée vers la tribune d'honneur.

Enfin, cette défaite a donné lieu à une déclaration de l'entraîneur du PSG qui s'est exprimé sur l'éventualité de sa démission, affirmant qu'il comptait continuer à Paris.

«C'est trop tôt pour faire un bilan. Je dois réfléchir quelques jours. C'est une situation pas facile, une phase pas facile… Si cet échec remet en cause mon engagement de rester? Non. Je veux continuer au PSG», a ainsi annoncé Thomas Tuchel.