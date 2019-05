Quand Ghosn célébrait ses 60 ans à Versailles comme Louis XIV aux frais de Renault (vidéo)

Les nuages s’assombrissent pour Carlos Ghosn soupçonné par la justice japonaise d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale. Les enquêteurs disposent désormais d’une vidéo de la grandiose célébration de ses 60 ans à Versailles en 2014, payée par Renault-Nissan.

Les enquêteurs dans l’affaire Carlos Ghosn, suspecté par la justice japonaise de dissimulation de revenus dans les publications financières de Nissan et d’utilisation des fonds de l’entreprise à des fins personnelles, se sont procuré une nouvelle pièce à conviction: une vidéo des fastes pendant la célébration du 60e anniversaire du PDG de Renault-Nissan à Versailles en mars 2014.



La vidéo de cette fête digne du Roi-Soleil montre des convives en smoking et robes de soirée et des figurants en costumes du temps de Louis XIV.

Au programme: gardes royaux hallebardes à la main, spectacles musicaux avec des figurants ou des musiciens en costumes d’époque et perruques poudrées, table majestueuse, avec fleurs et candélabres, pour un dîner trois étoiles préparé par Alain Ducasse, spectacle de danse pendant le repas, au cours duquel des musiciens jouaient du luth ou du violon et, pour point d’orgue, le feu d’artifice final.

© REUTERS / Issei Kato Carlos Ghosn se dit «innocent» et dénonce une «trahison» dans une vidéo

Le tout payé 634.000 euros par la filiale néerlandaise Renault-Nissan BV.

Selon l’Obs, c’est un élément de plus pour conforter la conclusion des auditeurs du cabinet Mazars qui, après avoir scruté les comptes de la filiale Renault-Nissan BV, ont jugé que cette soirée était un événement privé et en aucun cas une fête pour les quinze ans de l’alliance comme avancé par Carlos Ghosn, ce que l’Obs avait révélé en février après avoir eu accès à la première liste d’envoi des invitations, de très nombreux amis ou connaissances personnelles du PDG étaient conviés, dont quantité de Libanais, et seules de très rares relations d’affaires de l’alliance.