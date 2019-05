Elle mord et donne un coup de tête à un policier qui tente de l’interpeller dans les Alpes-Maritimes

La propriétaire d’un véhicule mal garé, «ivre et porteuse d’un bracelet électronique», a refusé le 11 mai de se soumettre à un éthylotest et a asséné un violent coup de tête à un agent avant de le mordre au niveau de la main. La femme a été condamnée à un an de prison dont six mois avec sursis ainsi qu'à une suspension de permis de conduire.