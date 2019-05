À Reims, une femme tombe au passage des policiers, BFMTV suspend l’image

Les images d'une femme s'écroulant au sol au passage de policiers à Reims ont été diffusées par la chaîne BFM TV en direct. Toutefois, immédiatement après cette scène, la chaîne a suspendu l'image, retournant au studio.

Sur la séquence, on voit plusieurs policiers, de dos, marcher dans les rues de Reims, lors de l'acte 27 des Gilets jaunes qui a été marqué par des tensions. Ensuite, une femme qui se trouve sur leur route tombe brusquement, littéralement sous leurs pieds. Si l'un d'entre eux s'arrête un instant avant de poursuivre sa route, les autres semblent faire comme si rien ne s'était passé.

Le journaliste qui commentait le reportage explique qu'«une passante a été bousculée sur le passage des policiers», en ajoutant qu'il ne savait pas ce qui s'était passé en réalité. Après ses remarques, l'image est suspendue pour revenir dans le studio de la chaîne.

Les Gilets jaunes se sont rassemblés le 18 mai dans les villes françaises pour l'acte 27 du mouvement, six mois après leur première mobilisation et une semaine avant les élections européennes. Des appels nationaux ont été lancés pour se rassembler à Nancy et à Reims. Dans la ville des sacres, des tensions se sont fait sentir: des manifestants ont lancé des projectiles et la police a riposté en tirant des gaz lacrymogènes.