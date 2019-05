Benoît Hamon compare Nick Conrad à Brassens et Gainsbourg

Soulignant qu'il était «en total désaccord» avec ce que dit le rappeur Nick Conrad dans sa nouvelle chanson «Doux pays», ayant déjà provoqué une polémique en France, Benoît Hamon a indiqué, à l'antenne de Sud Radio, que des artistes comme Georges Brassens et Serge Gainsbourg avaient eux aussi fait des provocations.

"Oui, #NickConrad fait de la provocation mais ce n'est pas le premier à en faire en tant qu'artiste. Attention à ne pas brûler Brassen, Gainsbourg etc. Il y a dans le rap français, aussi des chansons positives, ouvertes."@benoithamon #SudRadioMatin

➡️https://t.co/tQLvvlJWqD pic.twitter.com/HxwH9hBKTa — Sud Radio (@SudRadio) 20 мая 2019 г.

​«Ce n'est pas le premier qui, comme artiste, a fait de la provocation, on peut dire si vous voulez reprendre la liste de ceux qui ont fait des chansons dans le passé où ils étaient provocateurs. La question c'est qu'est-ce qui relève de la liberté de l'artiste et qu'est-ce qui relève du message politique. Alors maintenant on prend tout pour un message politique […]. Attention à ne pas condamner, à ne pas brûler Brassens, Gainsbourg et beaucoup d'autres avant», a-t-il notamment lancé.

Le fondateur et leader de Génération.s a en outre souligné qu'il y avait dans le rap français des chansons «positives» et «ouvertes».

«Moi je suis en total désaccord avec ce qu'il a dit […] moi je retiens qu'il y a dans le rap français, dans la musique française, issue des quartiers de la France, aussi des chansons et des musiques qui sont positives, ouvertes, etc.»

Le chanteur Nick Conrad, auteur du scandaleux «PLB», ou «Pendez les Blancs», pour lequel il a été condamné à 5.000 euros d'amende avec sursis, a récemment présenté son nouveau titre, «Doux pays», dans lequel il multiplie les propos provocateurs: «J'ai bai*é la France jusqu'à l'agonie», «Cet Hexagone, j'en**le sa grand-mère». En outre, à la fin du clip, le rappeur étrangle une femme à la peau blanche.

Le clip de «PLB», pour «Pendez les Blancs», a été posté sur YouTube en septembre 2018 et a provoqué un véritable tollé. Il montrait plusieurs scènes de violence commises sur des personnes blanches de peau et appelait à les tuer en masse. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit».