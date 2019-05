À deux jours des européennes, le RN en tête des intentions de vote, devant LREM

Deux jours avant le scrutin de dimanche, la liste Rassemblement national se place devant celle de LREM, selon le sondage Elabe commandé par BFM TV. D'après les résultats publiés vendredi 24 mai, la liste RN menée par Jordan Bardella a gagné 1,5 point et se retrouve désormais avec 25% des intentions de vote, devant la liste LREM/MoDem (avec 22,5%) de Nathalie Loiseau, qui elle a perdu 0,5 point.

Elles sont suivies des Républicains, crédités de 13% (+0,5 point) des intentions de vote. Les listes EELV et LFI obtiendraient respectivement 9% (+0.5 point) et 8.5% (+0.5 point). La formation PS/Place Publique/Nouvelle Donne obtiendrait 4,5% et celle de Debout La France 4%.

Les listes de Génération.s et du PCF sont ex aequo avec 2,5% et celle des Patriotes totalise 2% des suffrages à exprimer. Toutes les autres sont créditées de moins de 2% des intentions de vote

En outre, l'électorat semble assez indécis, selon ce sondage.

Ainsi, seulement 45% des sondés se sont dits «tout à fait certains d'aller voter». 14% des personnes ayant l'intention d'aller voter n'expriment pas d'intention de vote. En outre, parmi ceux qui en déclarent une, 31% pourraient encore changer d'avis.

Le sondage Elabe pour BFM TV a été réalisé sur Internet les 23 et 24 mai 2019 sur un échantillon de 2.010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.