De frère en sœur… Quand un carrousel familial s’opère au sein du gouvernement français

Delphine O, 33 ans, ancienne députée LREM de la 16e circonscription de Paris, vient d’être nommée secrétaire générale de la Conférence mondiale de l’Organisation des nations unies sur les femmes à compter du 1er juin 2019.

La nouvelle ambassadrice à l’Onu est la sœur de Cédric O, ancien conseiller d’Emmanuel Macron et actuel secrétaire d’État au numérique, note Ouest-France.

Avant d’obtenir cette nomination, Delphine O occupait le poste de suppléante de Mounir Mahjoubi, alors secrétaire d’État au numérique. Après qu’il a démissionné du gouvernement français le 27 mars 2019, Delphine O lui a cédé sa place de députée LREM avec un «pincement au cœur», avait-elle confié à l’époque.

21 mois de passion et de combats collectifs au service des Français.



Bcp d'avions ✈ (34!), moins de sommeil 😴 et la fierté immense de porter la parole de la France 🇫🇷 à l'international.



Merci à tous ceux qui m'ont accompagnée ❤



L'aventure continue ailleurs...bientôt 😉 pic.twitter.com/GXKLJSKYjk — Delphine O (@odelphine) 27 avril 2019

Ainsi, Cédric O a succédé à Mounir Mahjoubi en tant que secrétaire d’État au numérique, lui qui est devenu député LREM à la place de la sœur de Cédric O, Delphine O.