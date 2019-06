12.000 euros dérobés à un couple de personnes âgées à Nantes par de faux policiers

Grâce à un plan élaboré, deux faux policiers et un faux agent du service des eaux ont dérobé à un couple de 97 et 71 ans des pièces d’or d’une valeur de 12.000 euros. Les événements se sont déroulés à Nantes.

Un couple, de 97 et 71 ans, a été victime d’escrocs qui se sont faits passer pour des policiers et pour un agent du service des eaux et leur ont dérobé leurs biens les plus précieux.

Après s’être présenté au domicile du couple dans le quartier Michelet, dans le nord de Nantes, sous prétexte d’une intervention dans la cuisine, le faux agent du service des eaux a laissé la porte d’entrée ouverte, selon Ouest-France. Ses complices, déguisés en policiers, y ont pénétré et ont subtilisé un chéquier.

Les deux cambrioleurs se sont ensuite présentés, munis de fausses cartes de police, en faisant semblant de «procéder à l’interpellation de "l’agent" pour des vols». Les «policiers» ont présenté le chéquier dérobé et ont cherché à savoir si le couple possédait d’autres biens. Les victimes ont ainsi dévoilé avoir des pièces d’or dans leur chambre, d’une valeur de 12.000 euros, ce qui a permis aux malfaiteurs de mettre la main dessus.