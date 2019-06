Le député suisse voulant interdire les livraisons de LBD à la France met en garde contre «un problème»

Adopter le projet de résolution en Suisse interdisant l’exportation des lanceurs de balles de défense (LBD) vers la France, qu’il avait proposé en mai, sera «difficile», a expliqué à Sputnik Guy Mettan, député du Grand conseil du canton de Genève.

«Ça sera difficile […] parce que les procédures législatives en Suisse sont très très longues […] et puis en plus il faut être sûr d’obtenir une majorité parlementaire en faveur de la résolution ce qui est loin d’être certain», a-t-il indiqué. Et d’ajouter:

«Mais ce qui est important c’est donner un signal, c’est d’abord de rendre attentifs, effectivement, les médias et la population que ces lanceurs de balles sont fabriqués en Suisse et que ça pose aussi un problème justement de respect, par exemple, des Conventions de Genève qui interdisent d’usage d’armes contre la population civile comme c’était le cas en France lors des manifestations. Et puis donner aussi effectivement un signal politique au gouvernement pour dire: "Attention, il peut y avoir un problème dans l’avenir".»

L’interlocuteur de Spuntik a également évoqué le sujet des sanctions antirusses. D’après lui, la Suisse ne suivra pas l’exemple des autres pays européens ayant pris des mesures restrictives contre la Russie. Et il en a fourni une explication.

«Parce que la Suisse, normalement dans sa politique étrangère, applique les sanctions seulement si elles sont validées par les Nations unies, parce que ce sont les Nations unies qui dictent le droit international. Donc la Suisse, à moins de déroger à cette règle, n’appliquera pas les sanctions prises unilatéralement contre tel ou tel pays. Il faut qu’il soit validé par les Nations unies ce qui n’est pas le cas des sanctions contre la Russie.»

Guy Mettan s’est toutefois dit être «assez critique» vis-à-vis de son pays sur ce point-là parce qu’il trouve que la position suisse est un peu «hypocrite».

«Moi, je suis un fervent défenseur de la neutralité suisse, et je pense que la Suisse pourrait être un petit peu audacieuse et en tout cas contribuer à ce qu’on lève les sanctions contre la Russie parce qu’elles ne sont pas justifiées. Quoi qu’on dise, par exemple, dans le cas de la Crimée, elles ne sont pas justifiées parce qu’on n’a pas fait la même chose lors de l’indépendance autoproclamée du Kosovo, donc on ne peut pas appliquer une règle dans un cas puis pas dans l’autre. Ici, le cas est similaire, donc là il y a une légère contradiction», a-t-il résumé.

Le 27 mai, Guy Mettan a déposé un projet de résolution interdisant l'exportation des LBD vers la France. Il a justifié cette initiative par la manifestation des Gilets jaunes en février devant le siège de l'Onu. Selon l'ordonnance suisse sur le matériel de guerre adoptée en 1998, l'exportation des armes peut être interdite «s'il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile».