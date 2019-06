«Arrêtez l’égalité!»: Alain Finkielkraut affirme ne pas aimer le «football féminin» et s’attire les foudres du Net

L’écrivain Alain Finkielkraut s’est indigné à l’évocation de la Coupe du monde féminine de football sur le plateau de CNews où il avait été invité le 5 juin.

«Je n’aime pas le football féminin. […] Arrêtez l’égalité! L’égalité, bien sûr, mais un peu de différence, si vous voulez. C’est très bien que les femmes jouent au football.»

#AlainFinkielkraut sur le football féminin : "Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes" pic.twitter.com/7M3KGZHbYd — CNEWS (@CNEWS) 5 juin 2019

Lorsque la présentatrice lui a dit qu’il en parlait avec «condescendance», il a nié et a lancé:

«Ce n'est pas comme ça que j’ai envie de voir des femmes! […] Et après quoi ? Vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes et puis un match de rugby ? Moi, je n'en ai pas envie.»

Il a néanmoins estimé qu’il souhaitait la victoire de l’équipe de France.

Réagissant à son intervention, Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise et ancienne ministre des Droits des femmes, a annoncé que le terme de «football féminin» n’existait pas:

«Il ne s’agit pas de "football féminin" mais d’une équipe féminine de football. Une femme pianiste ne joue pas du piano féminin. […] On ne sait pas comme Finkielkraut aime voir les femmes. Et pour tout dire, on s’en fout!»

Roland Lescure, président de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, a aussi abordé le sujet avec ironie:

Les propos de M.Finkielkraut n’ont pas laissé indifférente la twittosphère, les utilisateurs qualifiant presque unanimement l’écrivain de sexiste.

Oh tiens un mec sexiste ... — 🎃l'italienne élitiste🎃 (@audrey_moli) 6 juin 2019

Pourquoi toujours ces stereotypes bon sens. "Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes" : mais la question n'est pas là on d'en fiche de ce que tu as envie. Si les femmes veulent faire du foot ou les hommes faire de la natation synchro c'est très bien. POINT . — Fredo038 (@Fredo384450) 5 juin 2019

D’autres internautes ont estimé qu’Alain Finkielkraut n’avait fait que répondre à la question qu’on lui avait posée:

Sans prendre sa défense si on s en foutait de son avis fallait pas le lui demander sur ce plateau. Il me semble qu'il ne fait que répondre à ce qu'on lui a demandé. — ALBOM (@locamassilia) 6 juin 2019

Il ne méprise pas les Femmes , il n'aime pas voir des femmes jouaient au foot, c'est son droit ( on va pas dicter aux gens ce qu'il doivent aimer) , Il dit "ça ne me passionne pas , ce n'est pas comme ça que je veux voir les femmes" "je ne vais pas rester scotché devant" — HM26 (@DentEnGreve) 6 juin 2019