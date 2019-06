Sarkozy est la deuxième personnalité politique préférée des Français, d’après un sondage

Selon un sondage mensuel Ifop pour Paris Match et Sud Radio, Nicolas Sarkozy se classe second parmi les personnalités politiques préférées des Français, juste derrière Nicolas Hulot.

Avec un score de 47% d’opinions favorables, Nicolas Sarkozy effectue un bond de six points et se hisse à la seconde place du classement des personnalités politiques préférées des Français, d’après un nouveau sondage Ifop pour Paris Match et Sud Radio. La première place est occupée par Nicolas Hulot.

L’ancien Président de la République conserve sa cote de popularité chez les personnes âgées et récupère même des points auprès des sympathisants LREM auprès desquels sa cote atteint les 68%. En revanche, il perd dix points auprès des sympathisants républicains, qui sont 75% à lui accorder leurs faveurs.

Les autres leaders républicains ont dû subir les répercussions des résultats des dernières élections européennes. Xavier Bertrand perd trois points (63%), François Baroin en perd huit (74%), Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez perdent respectivement 13 et 15 points et chutent à 60 et 40%.

L’écologiste Yannick Jadot, la grande surprise du sondage, gagne 24 points et culmine désormais à 42% d’opinions favorables, ce qui pourrait faire de lui un leader d’avenir à gauche de l’échiquier politique, spéculent des médias français.

Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont respectivement à 36 et 44% de bonnes opinions.