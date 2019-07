Le 29 juin, lors d’une interview accordée au Journal du Dimanche, le député européen Yannick Jadot a évoqué l’idée de suivre l’exemple d’autres pays européens, dont l’Allemagne et l’Espagne, et de se préparer au réchauffement climatique en aménageant les modes de vie en période de canicule. Il a en particulier proposé d’instaurer des congés canicule et la gratuité des transports publics.

Invité de La Matinale sur CNEWS, le ministre français chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a été interrogé à ce sujet. Il a ainsi rappelé qu’il s’agissait de choses «qui sont déjà à l’œuvre»:

Marc Fesneau réagit à la proposition de Yannick Jadot : "le principe du congé canicule est un drôle de principe" dans #LaMatinale pic.twitter.com/FB1MqB78br — CNEWS (@CNEWS) 1 juillet 2019

«Pour commencer plus tôt le matin, pour finir plus tôt en début d’après-midi, c’est ce que font un certain nombre de pays qui subissent ces canicules. Le principe du congé canicule est un drôle de principe.»

Le 28 juin, Météo-France a annoncé qu'un nouveau record de chaleur avait été établi avec 45,9 degrés enregistrés à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard. Le 29 juin, l’alerte orange a été maintenue dans 75 départements.