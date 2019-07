Qui répartira la cagnotte de 150.000 euros collectée pour les Gilets jaunes blessés?

Éric Drouet a annoncé dans un communiqué publié lundi 1er juillet que l’association L'Agora de Lutèce s’occuperait des 150.405 euros récoltés grâce à la cagnotte qu’il avait lancée en janvier dernier pour aider les Gilets jaunes blessés.

«Pour s’assurer que la répartition des fonds s’organise dans les meilleures conditions et au vu de l’importance de la somme, Monsieur Éric Drouet a décidé de remettre cette cagnotte à l’association récemment constituée «L’Agora de Lutèce». Un règlement intérieur précis vise à définir les conditions dans lesquelles les fonds qui ont été récoltés pourront être versés aux personnes blessées et exigera la mise en œuvre de procédures rigoureuses et transparentes en cours de finalisation. Le transfert, qui pose des questions techniques juridiques et fiscales complexes de même que l’organisation de la répartition des fonds, est actuellement en cours mais devrait très prochainement être effectué», indique le communiqué.

Cette annonce est appelée à mettre un terme à des spéculations sur l’utilisation de cette cagnotte de plus de 150.000 euros qui avait été clôturée le 30 mars dernier.

Cependant, la manière dont la somme sera partagée n’est pas encore claire.

«On va laisser les gens accueillir l’annonce», a expliqué à LCI Céline Blancart. Dans un live sur Facebook, celle qui s’occupe de la communication assure cependant que «tout sera éclairci» pas à pas. Et que les dons aux blessés seront étudiés «normalement à partir du 1er août» par le biais de «commissions».