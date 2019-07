Un Guinéen serait mort après une altercation avec un Algérien le soir de la finale de la CAN

Un Guinéen âgé d'une trentaine d'années est mort après une altercation violente avec un autre homme, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juillet 2019, à Canteleu, près de Rouen. Selon une source policière, citée par France Bleu, elle aurait eu lieu «juste avant la finale de la Coupe d'Afrique des nations vendredi soir entre l'Algérie et le Sénégal».

La victime a été violemment frappée et était dans le coma à l'arrivée des secours. Selon plusieurs médias guinéens, l'agresseur serait un Algérien.

⚡🇨🇵INFO - «L'affaire est très sensible. Les autorités ont donné des instructions pour qu'elle soit verrouillée à ce stade de l'enquête» un proche de la victime. Un Guinéen, fan du Sénégal, a été tué près de #Rouen en marge de la finale de la CAN. (20 Min) https://t.co/KM04BGg6PK pic.twitter.com/csyoFXas4Y — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 21 июля 2019 г.​

Contacté par 20 minutes, un proche de la victime a raconté que M.Barry était «avec sa femme et leur fille de deux ans pour aller suivre la finale de la CAN chez un ami de la famille, il avait été apostrophé par un Maghrébin à Canteleu, près de Rouen».

«Cet homme a pris M.B. pour un Sénégalais et l'a traité de “Sale n****”. M.B. serait sorti de son véhicule pour s'expliquer avec l'auteur des insultes. Il a reçu au moins un coup au visage, avant de chuter lourdement et d'être blessé à la nuque», selon la source.

Les circonstances de cette agression mortelle sont encore très floues, les autorités ne présentant pas de commentaires. L'auteur présumé des faits est en fuite.

Enseignant à l'université de Rouen

Un média africain et l’institut de recherches et d'enseignement Thinking Africa révèlent que la victime, Mamoudou Barry, était un enseignant-chercheur en droit qui travaillait depuis quelques années à l'université de Rouen et en Guinée.

«C’est une grosse perte pour nous. Un jeune brillant tué par le fait d’une bêtise humaine. C’est triste», a réagi Amara Camara, l'ambassadeur de la Guinée en France.

Débordements après la finale de la CAN

Depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations, les victoires de l’équipe de football d’Algérie ont donné lieu à de nombreux rassemblements de supporters à travers la France. Les scènes de liesse étaient à plusieurs reprises accompagnées de débordements et de heurts avec les forces de l’ordre.

Après la finale de la Coupe, remportée par l’Algérie face au Sénégal (1 – 0), un jeune homme a été blessé à l'œil lors des célébrations à Lyon. Selon ses proches, il aurait subi un tir de LBD au visage.