Des naturistes français se plaignent de pervers qui les surveillent depuis les buissons

De plus en plus de naturistes se rendent dans l’espace spécial du bois de Vincennes pour s’y réfugier lors des fortes chaleurs qui sévissent dans l’Hexagone. Pourtant, ils ne s’y sentent pas en pleine harmonie avec la nature à cause de pervers, explique Julien Claudé-Pénégry, le porte-parole de l'Association des naturistes de Paris (ANP), qui est également vice-président de la Fédération française de naturisme (FFN), cité par des médias.

«Nous avons en effet pu constater des comportements de voyeurisme, d'exhibitionnisme, ainsi que d'autres à caractère sexuel», a-t-il expliqué.

Comme l’a raconté au Monde le naturiste William, cité par Le Monde, « les pervers jouent sur l’ambiguïté de la mixité » et il n’est pas facile de rester en sérénité.

«Il n’y a pas de toilettes, mais pour les hommes, c’est plus facile, on peut aller dans les bois. Pour les femmes, c’est plus compliqué, il y a des pervers embusqués dans les bosquets qui les surveillent», ajoute-t-il.

D’après Julien Claudé-Pénégry, les pervers s’y rendent pour «assouvir leurs pulsions».

«Nous avons des valeurs à défendre, basées sur la bienveillance et le savoir-vivre. Cela n'empêche que certaines personnes se fichent de cet art de vivre et viennent corrompre la quiétude qui doit perdurer dans cet espace.»