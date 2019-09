L’infection de sept personnes provoque le rappel de produits laitiers d’une marque française

Des produits laitiers de la marque française Ferme Durr ont été rappelés et retirés du marché en France à la suite de l’infection de sept personnes par une souche de Listeria, selon le ministère français des Solidarités et de la Santé.

Une souche de Listeria à l’origine de l’infection de sept personnes en France a été détectée dans des produits laitiers de la marque française Ferme Durr du Bas-Rhin. Ceux-ci qui ont fait l’objet d’un rappel le 7 septembre, rapportent les autorités sanitaires. Qui plus est, une huitième personne pourrait être concernée.

«La Ferme DURR, en lien avec les autorités sanitaires, procède donc ce jour au retrait de la vente et à un rappel de tous ses produits laitiers bio de la marque DURR (yaourts nature et aux fruits, crèmes, fromages blancs et fromages) quelle que soit la DLC/DDM, à l’exception des flans. Toute la production de cet établissement est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre», lit-on sur le site du ministère français des Solidarités et de la Santé.

C’est le Centre national de référence (CNR) des Listeria qui a identifié la souche dans les produits cités. Grâce aux analyses réalisées sur des prélèvements, Santé publique France et les services de la Direction générale de l’alimentation ont constaté que les personnes infectées avaient toutes consommé des produits laitiers de Ferme Durr.