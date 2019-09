SOS Racisme fustige la participation d’un député LREM à une convention de Marion Maréchal

L’association SOS Racisme s’en est prise à l’élu LREM du Val d’Oise, Aurélien Taché, après que ce dernier a accepté de participer à une «convention organisée par le journal d’extrême-droite L’Incorrect afin de promouvoir Marion Maréchal-Le Pen».

Dans un communiqué, l’association souligne qu’«Aurélien Taché légitime et banalise cette réunion dont le seul but est de renforcer les positions» de l’ancienne députée FN (devenu RN).

«C’est là une forme de trahison non seulement aux idéaux républicains mais également aux habitants de sa circonscription qui, pour beaucoup issus de l’immigration et appartenant aux classes populaires, sont les victimes directes du renforcement du RN des Le Pen et plus généralement de l’extrême droite», indique le document.

Le député @Aurelientache @enmarchefr participera à la "convention de la droite" dont le seul but est de promouvoir Marion Maréchal Le Pen. Cette participation est-elle un acte individuel ou a-t-elle reçu lassentiment de LREM ?



Notre communiqué ici : — SOS Racisme (@SOS_Racisme) September 12, 2019

SOS Racisme demande ainsi au groupe parlementaire LREM s’il s’agit d’«un acte individuel» ou bien approuvé par le parti.

Explications du député

Aurélien Taché avait auparavant confirmé une information avancée par des médias sur son intention de prendre part à la «convention de la droite» organisée le 28 septembre à Paris par les proches de Marion Maréchal-Le Pen.

«Le débat politique se structure aujourd’hui entre progressistes et conservateurs et donc entre nous et eux», a expliqué à l’AFP le député, spécialiste des questions d’immigration.

Parmi d’autres participants à la réunion qui a pour thème «l’alternative au progressisme» figureront notamment l’essayiste Raphaël Enthoven, le polémiste Éric Zemmour et le chirurgien Laurent Alexandre.