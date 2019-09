Des pompiers agressés à Amiens par l’individu qu’ils voulaient secourir

Trois sapeurs-pompiers de la Somme ont subi une agression de la part d’un individu, alors qu’ils tentaient de lui venir en aide, samedi 14 septembre, à Amiens, rapporte France Info.

Intervenus sur place pour secourir un homme qui souffrait d’un malaise et gisait inerte au sol sur la voie publique, rue René-Fonck, l’équipe de pompiers a été la cible d’une attaque. Tout à coup, l’un des soldats du feu a été frappé au visage par l’individu alors que le pompier tentait de le relever.

Selon le quotidien, après la première attaque, l’homme s’est mis à agresser deux autres secouristes avec des insultes et des crachats, ne voulant pas obtempérer.

Un équipage portant secours à une personne sur la voie publique s’est fait agresser ce jour à #Amiens

Un #SapeurPompier a reçu des coups au visage et les 2 autres des insultes et crachats

Agresseur pris en charge par @PoliceNat80#DépôtDePlainte en cours#TouchePasAMonPompier pic.twitter.com/HyaXXhahhm — Sapeurs-Pompiers de la Somme - SDIS80 (@sdis80) September 14, 2019

L’agresseur, en état d'ébriété, a ensuite été interpellé par la police d’Amiens et placé en garde à vue.

Comme l’indique France Info, les sapeurs-pompiers ont décidé de déposer une plainte.

«Avec les agressions verbales qu'on subit quotidiennement, on pourrait porter plainte trois à quatre fois par jour. Et encore, je suis gentil, raconte un officier du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 80. Mais les agressions physiques, ce n'est pas commun. En tout cas on ne laissera pas passer ce genre de comportement.»