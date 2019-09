La pollution est bonne pour les affaires? Le patron de L'Oréal contraint de s’excuser

Dans une interview accordée au site MarketWatch lundi 16 septembre au Canada, le PDG de L’Oréal Jean-Paul Agon a admis que la pollution était bonne pour les affaires.

«Lorsque vous vivez dans une ville, votre peau, vos cheveux sont plus sollicités que si vous viviez dans une zone rurale. Vous avez donc besoin de plus de shampoings, de revitalisants, de soins de la peau, de crèmes hydratantes, d'anti-UV, etc. La vie en ville signifie plus de socialisation et plus de socialisation signifie plus de consommation de produits de beauté», a-t-il expliqué.

Lorsqu’il lui a été demandé si la pollution était bonne pour les affaires, il a répondu par l’affirmative: «Oui, mais nous ne l’encourageons pas. ... Là où il y a de la pollution, nous voulons protéger nos consommateurs».

Jean-Paul Agon, qui travaille pour L’Oréal depuis 41 ans, a ajouté que la tendance à améliorer numériquement son apparence sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram et Snapchat encourageait également les ventes des produits de beauté.

«S'ils veulent utiliser des filtres pour améliorer leur apparence en ligne, ils doivent faire quelque chose dans la vie réelle pour améliorer leur apparence. C'est pourquoi ils utilisent plus de produits cosmétiques, plus de maquillage, plus de soins de la peau, plus de tout», a-t-il indiqué dans la même interview.

Le tollé soulevé par les propos de M. Agon sur les réseaux sociaux a obligé L’Oréal a fournir des explications à la presse sous forme d’un communiqué diffusé mercredi 18 septembre.

«Jean-Paul Agon regrette vivement que ses propos aient été sortis de leur contexte. L’Oréal est convaincu de la nécessité d’agir pour lutter contre le réchauffement climatique et faire face à la crise environnementale. Le Groupe et ses marques sont engagés de longue date pour réduire drastiquement leur impact sur l’environnement et sont mondialement reconnus pour leurs résultats en la matière», a signalé l’entreprise dans ce communiqué reproduit par le Huffington Post.