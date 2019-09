Un million d’euros de chiffre d’affaires pour la boutique de l’Élysée?

La vente de mugs, t-shirts, macarons tricolores, peluches et autres produits siglés «Élysée» et 100% Made in France a rapporté près d’un million d’euros à la nouvelle boutique de l’Élysée qui a soufflé sa première bougie le 14 septembre, relate le magazine Paris Match.

«La Boutique de l’Élysée vous propose des idées cadeaux 100% Made in France qui permettent au palais présidentiel de vivre une seconde jeunesse 300 ans après sa construction. L'intégralité des bénéfices de la boutique est affectée à ses projets de restauration», indique le site de la boutique.

Selon Paris Match, sur chaque produit vendu, la présidence touche un pourcentage de redevance (12% du prix) et les 38.500 produits vendus depuis septembre 2018 ont permis de récolter 100.000 euros pour la restauration du patrimoine élyséen.

En tête des ventes, une montre au bracelet bleu-blanc-rouge, un mug avec le sceau de la présidence en dorure et un porte-passeport bleu et rouge. Certains produits font directement référence à Emmanuel Macron, à son épouse et même au chien du couple, Némo qui est représenté par une peluche.

Tiens un nouvel objet mis en vente depuis ce matin à la boutique officielle de l’Elysee #Nemo #99euros 🐶

(et précision sur le site : pour chaque peluche achetée un don -correspondant à une semaine de nourriture pour un chien - est effectué à la SPA) @LCI pic.twitter.com/vAKGrFvhVr — Julien ARNAUD (@JulARNAUDmedia) February 2, 2019

​Selon Paris Match, qui se réfère à l’Élysée, la boutique ne coûte rien aux contribuables, l’ensemble de l’investissement, l’achat des produits et la logistique étant supportés par une entreprise partenaire.

De nouveaux produits bientôt en vente

Une dizaine de nouveaux produits, dont un jeu de quilles, des jouets en bois et des savons de Marseille, viendraient prochainement s’ajouter à quelque 80 déjà en vente, à l’occasion des Journées du patrimoine, précise le média.

Ces produits dérivés ont déjà été vendus sur des stands éphémères à l’Élysée lors des Journées du patrimoine et de la Fête de la musique, ainsi qu’à Biarritz lors du G7. Les marques qui participent à la boutique en ligne, qui a été traduite en anglais, pourront vendre ces produits elles-mêmes dans près de 200 points de vente, ajoute le magazine.